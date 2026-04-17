Цена на золото превысила $4900 за унцию впервые с 18 марта
Фьючерс на золото с поставкой в июне 2026 г. на товарной бирже Comex подорожал на 1,91% и достиг $4900,2 за тройскую унцию по состоянию на 16:10 мск. Выше $4900 показатель не поднимался с 18 марта 2026 г.
К 17:30 мск рост замедлился до 1,86%. Стоимость фьючерса на драгметалл составила $4897,7 за тройскую унцию.
17 апреля министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов на оставшийся период режима прекращения огня в Ливане. Проход будет осуществляться по согласованному маршруту.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон продолжит блокировать иранские порты, несмотря на открытие пролива. Он уточнил, что морская блокада останется в силе, пока сделка с Тегераном не будет завершена.
10-дневное прекращение огня между Израилем и Ливаном вступило в силу в этот же день.