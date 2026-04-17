Цена на золото превысила $4900 за унцию впервые с 18 марта

Фьючерс на золото с поставкой в июне 2026 г. на товарной бирже Comex подорожал на 1,91% и достиг $4900,2 за тройскую унцию по состоянию на 16:10 мск. Выше $4900 показатель не поднимался с 18 марта 2026 г.