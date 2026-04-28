«Алроса» отложила индексацию зарплат из-за падения финансовых показателей
«Алроса» на фоне кризиса в алмазной отрасли и падения финансовых показателей вынуждена оптимизировать фонд оплаты труда и отложить индексацию зарплат в 2026 г. Об этом сообщила заместитель гендиректора компании – директор по персоналу Ольга Макарова на форуме «Хозактив 2026».
«В условиях, когда мы не можем увеличить нашу выручку, мы вынуждены снижать расходы. Это вынужденная мера, связанная с вопросом сохранения рабочих мест», – подчеркнула Макарова (цитата по «Интерфаксу»).
По ее словам, «Алроса» старается максимально сохранить коллектив. Индексация зарплаты стала самым чувствительным вопросом из пакета оптимизационных мер. При этом замгендиректора указала, что индексация была отложена, но не отменена. Компания вернется к этому вопросу, когда поймет, что рынок восстанавливается и ее показатели улучшаются.
На этот год также не предусмотрено выделение допфондов на пересмотр оплаты труда по нескольким наиболее квалифицированным направлениям. Однако в бюджет заложены квартальные и годовые премии работникам.
По итогам 2025 г. выручка «Алросы» по МСФО снизилась на 25% относительно 2024 г. и составила 134 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11% в годовом выражении и достигла 40,6 млрд руб. Добыча продемонстрировала падение на 10% до 29,8 млн карат.
24 апреля наблюдательный совет компании рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за прошлый год. Заседание общего собрания акционеров пройдет 10 июня.