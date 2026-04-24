«Алроса» может не выплатить дивиденды за 2025 год

Наблюдательный совет «Алросы» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г.

Заседание общего собрания акционеров запланировано на 10 июня.

В прошлом году выручка «Алросы» по МСФО снизилась на 25% в годовом выражении и составила 134 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 11% год к году и достигла 40,6 млрд руб. Добыча снизилась на 10% до 29,8 млн карат.

В 2026 г. алмазодобывающая компания намерена добыть 25–26 млн карат. Директор компании Павел Маринычев говорил, что вернуться к показателям в 29-30 млн карат планируется, когда «рынок отрегулируется».

«Алроса» обеспечивает около 30% добычи алмазов в мире. Предприятия компании находятся в Якутии и Архангельской области.

