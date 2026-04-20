«Алроса» ожидает дефицит алмазов в 2026 году

По итогам 2025 г. добыча «Алросы» сократилась на 10% (29,8 млн карат). На 2026 г. компания планирует добыть 25–26 млн карат. Выручка «Алросы» по МСФО сократилась на четверть (134 млрд руб.), а чистая прибыль выросла на 11% (40,6 млрд руб.). За весь 2024 г. выручка компании снизилась на 26% (до 239,1 млрд руб.), чистая прибыль – на 77% (до 19,3 млрд руб.).