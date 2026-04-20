«Алроса» ожидает дефицит алмазов в 2026 году
В 2026 г. мировой рынок алмазов может столкнуться с дефицитом предложения. Запасы, накопленные в 2022–2023 гг., ежегодно сокращаются на 15–20 млн карат. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами «Алросы» Сергей Тахиев.
«По крупным алмазам и бриллиантам уже видно восстановление цен, по средним и мелким – наблюдается разнонаправленная динамика. Дефицит по всем драгоценным камням вероятен в конце этого года», – рассказал Тахиев.
«Алроса» обеспечивает около 30% добычи алмазов в мире. Предприятия компании расположены в Якутии и Архангельской области.
По итогам 2025 г. добыча «Алросы» сократилась на 10% (29,8 млн карат). На 2026 г. компания планирует добыть 25–26 млн карат. Выручка «Алросы» по МСФО сократилась на четверть (134 млрд руб.), а чистая прибыль выросла на 11% (40,6 млрд руб.). За весь 2024 г. выручка компании снизилась на 26% (до 239,1 млрд руб.), чистая прибыль – на 77% (до 19,3 млрд руб.).
Согласно данным американской компании Rapaport, индекс цен на бриллианты массой 1 карат на 1 января 2026 г. упал на 10% по сравнению с аналогичной датой 2025 г. и составил 4,15 пункта.
Ранее представитель «Алросы» пояснил «Ведомостям», что дестабилизация рынка в 2025 г. произошла из-за высоких запасов камней в Индии, неопределенности с пошлинами США и ростом цен на золото. Также добавив, что цены и спрос на крупные бриллианты и алмазы в течение года оставались устойчивыми.