Выручка «Магнита» в 2025 году выросла на 15,3%
Общая выручка «Магнита» по итогам 2025 г. выросла на 15,3% в годовом выражении и достигла 3,5 трлн руб. Об этом говорится в отчетности компании.
Чистый убыток ритейлера составил 16,6 млрд руб. против чистой прибыли в размере 50 млрд руб. за предыдущий год.
Валовая прибыль увеличилась на 14,6% до 784,1 млрд руб. Валовая маржа сократилась на 14 б. п. и составила 22,3%. Показатель EBITDA снизился на 1,5% и достиг 169,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала падение на 82 б. п. до 4,8%.
Убыток компании по курсовым разницам, полученный из-за переоценки валютных депозитов и остатков денег на валютных счетах, составил 3 млрд руб. по сравнению с прибылью в 1,6 млрд руб. годом ранее. На 31 декабря 2025 г. общий долг возрос на 80,9% и достиг 745,8 млрд руб. Чистый долг увеличился на 96,4% до 496,3 млрд руб. Соотношение чистый долг / EBITDA составило 2,9x на конец прошлого года.
Торговая площадь «Магнита» возросла на 5,6%. В прошлом году компания открыла 2521 магазин. Прирост торговой площади составил 610 000 кв. м. Общее число торговых точек сети на 31 декабря 2025 г. составило 33 440.
1 апреля сообщалось, что АО «Тандер», управляющее розничной сетью «Магнита», за 2025 г. не получило чистой прибыли впервые более чем за 20 лет существования сети. Чистый убыток компании составил 22,5 млрд руб. против прибыли в 46,4 млрд руб. годом ранее.
В «Магните» тогда заявили об устойчивом финансовом положении компании. Негативный финансовый результат АО «Тандер» за год там связали с возросшими капитальными вложениями.