Криптобиржа Grinex пообещала возместить украденные во время кибератаки активы

Криптовалютная биржа Grinex намерена возместить украденные активы после кибератаки, в результате которой пользователи потеряли более 1,1 млрд руб. Об этом сообщили в Telegram-канале платформы.

Руководство Grinex заявило, что первым делом собирается открыть вывод токенов А7А5 для владельцев.

Представители площадки рассказали, что после атаки криптобиржа подала заявление в МВД России, по которому было возбуждено уголовное дело и ведутся следственные действия. Сейчас биржа сотрудничает с ведущими экспертами в области блокчейн-криминалистики и информационной безопасности, а также восстанавливает IT-инфраструктуру для обеспечения будущей компенсации.

16 апреля Grinex сообщила о кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб. Площадка опубликовала номера 37 пострадавших при взломе криптокошельков. Утверждается, что цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о «беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств».

Grinex была основана весной 2025 г. Тогда СМИ писали, что она является преемником российской криптобиржи Garantex, попавшей под западные санкции. В Grinex связь с Garantex отрицали. Как заявляли представители площадки в комментарии Financial Times, сообщения о «ребрендинге» носят «спекулятивный характер и не подтверждаются фактами».

