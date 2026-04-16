Инвестиции

Российская криптобиржа Grinex заявила о кибератаке и хищении 1 млрд рублей

Площадка остановила работу
Ведомости

Крипторублевая биржа Grinex подверглась кибератаке, в результате которой пользователи потеряли более 1,1 млрд руб. Об этом сообщает представительство площадки в Telegram.

«Grinex, обеспечивающая расчеты между российскими бизнесами и гражданами в цифровых активах, подверглась масштабной кибератаке с признаками участия зарубежных спецслужб. В результате взлома с криптокошельков биржи похищены средства российских пользователей на сумму более 1 млрд руб.», – говорится в сообщении.

Площадка опубликовала номера 37 пострадавших при взломе криптокошельков. Утверждается, что цифровые следы и характер атаки свидетельствуют о «беспрецедентном уровне ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств».

Сейчас криптобиржа приостановила работу.

США ввели санкции против троих россиян, связанных с криптобиржей Garantex

Финансы / Рынки

Grinex была основана весной 2025 г. Тогда СМИ писали, что она является преемником российской криптобиржи Garantex, попавшей под западные санкции. В Grinex связь с Garantex отрицали. Как заявляли представители площадки в комментарии Financial Times, сообщения о «ребрендинге» носят «спекулятивный характер и не подтверждаются фактами».

В прошлом году крупная кибератака произошла на криптобиржу Bybit. В феврале 2025 г. злоумышленники вывели из криптобиржи Bybit $1,46 млрд. Хакеры обошли систему безопасности, подменив данные транзакции: при подписании все участники видели правильный адрес, но фактически подтверждали изменение смарт-контракта.

