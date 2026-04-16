Российская криптобиржа Grinex заявила о кибератаке и хищении 1 млрд рублей

Grinex была основана весной 2025 г. Тогда СМИ писали, что она является преемником российской криптобиржи Garantex, попавшей под западные санкции. В Grinex связь с Garantex отрицали. Как заявляли представители площадки в комментарии Financial Times, сообщения о «ребрендинге» носят «спекулятивный характер и не подтверждаются фактами».