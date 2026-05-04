Петербургская биржа объявила о приостановке торгов в товарных секциях
Площадка выясняет причины приостановки и сообщит о времени возобновления торгов в секциях позднее.
Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, через нее осуществляется 99% объемов торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, углем, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией, минеральными удобрениями и др.
16 апреля Петербургская биржа запустила новый сегмент организованной торговли продукцией агропромышленного комплекса. Предметом торгов стала овечья кроссбредная шерсть, сделки проходят в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях.
В этот день на торгах продали 20 т сырья. Продавцом выступил ИП Сергей Ситников (Хакасия), покупателем был «Байкальский текстильный комбинат» (Бурятия).