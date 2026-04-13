Петербургская биржа запустит пилотные торги шерстью 16 апреля

Для формирования ликвидного рынка, по оценкам аналитиков биржи, через торги должно реализовываться не менее 25% выпускаемой в стране продукции. Ежегодно в России производится 43 000 т шерсти, сообщала в ноябре 2025 г. первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в Совете Федерации (цитата по «Интерфаксу»). Согласно оценкам партнера консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, в 2025 г. объем выпуска составил 40 800 т, из них почти 44% (или 17 800 т) произвели в личных подсобных хозяйствах. Ежегодный потенциал внутреннего потребления качественной шерсти с учетом импорта она оценила более чем в 20 050 т.