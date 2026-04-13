Петербургская биржа запустит пилотные торги шерстью 16 апреля

Петербургская биржа запустит пилотные торги шерстью 16 апреляОни сформируют объективные цены на внутреннем рынке – сейчас участники отрасли считают их заниженными
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) 16 апреля запустит новый сегмент организованной торговли продукцией агропромышленного комплекса. На этот день назначены пилотные торги шерстью на внутреннем рынке, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минсельхоза и подтвердили в пресс-службе торговой площадки.
Предметом торгов станет овечья кроссбредная шерсть, сделки будут проходить в секции «Сельскохозяйственная продукция и биоресурсы» с клирингом и расчетами в рублях, рассказала начальник управления развития новых товарных рынков СПбМТСБ Лариса Вовкивская. К проекту готовы присоединиться более 15 российских производителей и переработчиков, добавила она, не уточнив названий предприятий. По ее словам, выход на биржу не потребует дополнительной стандартизации: отрасль уже регулируется примерно 170 ГОСТами. На торги целесообразно выводить продукцию по всей товаропроводящей цепочке – от сырья до конечной продукции, добавила Вовкивская.
Для формирования ликвидного рынка, по оценкам аналитиков биржи, через торги должно реализовываться не менее 25% выпускаемой в стране продукции. Ежегодно в России производится 43 000 т шерсти, сообщала в ноябре 2025 г. первый замминистра сельского хозяйства Елена Фастова в Совете Федерации (цитата по «Интерфаксу»). Согласно оценкам партнера консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, в 2025 г. объем выпуска составил 40 800 т, из них почти 44% (или 17 800 т) произвели в личных подсобных хозяйствах. Ежегодный потенциал внутреннего потребления качественной шерсти с учетом импорта она оценила более чем в 20 050 т.
Вовкивская не исключила возможность запуска в будущем полноценных экспортных торгов шерстью. В этом случае биржа станет единым экспортно-импортным каналом сбыта, пояснила она. Российская шерсть, по словам Фастовой, сейчас экспортируется в Китай, Индию и Латинскую Америку. Она также может занять свою биржевую нишу для стран ЕАЭС, считает Вовкивская.
Шерсть – универсальное сырье. Основная сфера ее применения – легкая промышленность, в частности текстильная отрасль. Из шерсти также производят войлок и фетр, используемые в фильтрах, прокладках и утеплителях. Она применяется для изготовления ортопедических и согревающих изделий.
Грубая овечья шерсть используется в растениеводстве как богатое азотом удобрение. Основными регионами – производителями шерсти как сырья в РФ являются Ставропольский край, Калмыкия, Дагестан, Бурятия, Тува, Карачаево-Черкесия и Забайкальский край.
Мировая торговля шерстью, как правило, ведется через специализированные аукционы, а не через классические товарные биржи, рассказывает Корягина. Ключевыми центрами аукционной торговли немытой шерстью являются Лондон, Ливерпуль, Сидней, Мельбурн, Кейптаун и Веллингтон.
Петербургская биржа, по мнению Корягиной, пытается совместить институт классической биржи с инструментами цифрового аукциона, адаптируя лучшие мировые практики под специфику российского рынка. В 2025 г. сельскохозяйственные организации, по данным Росстата, реализовали 9500 т шерсти и волоса животных. По словам Корягиной, на старте биржевых торгов порог в 10–15% от общего объема рыночных продаж считается достаточным, что позволит реализовать 950–1400 т шерсти в год.
Новый инструмент станет основой для формирования объективных ценовых индикаторов внутреннего рынка шерсти, считают в Минсельхозе. Сейчас данные о ценах в этом сегменте рынка чаще всего закрыты и разрозненны, пояснила Корягина.
Оценка объема рынка шерсти в России в денежном выражении носит крайне условный характер из-за его высокой фрагментированности и сильного разброса цен в зависимости от региона и качества сырья, поэтому любые расчеты можно рассматривать лишь как ориентир. По мнению управляющего партнера Agro and Food Communications Ильи Березнюка, продажи сырой овечьей шерсти очень примерно можно оценить в 4–6 млрд руб. в год.
Отсутствие прозрачных правил торговли приводит к заниженным ценам и потере доходов производителей, отмечает Сергей Пузанов, председатель комитета по вопросам шерстеперерабатывающей промышленности Союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Тот факт, что без устойчивого спроса и сбыта продукции бизнес большинства производителей шерсти остается нерентабельным, признавала и Фастова в ноябре 2025 г. в Совфеде.
Запуск биржевой торговли шерстью требует системы классировки и контроля качества в независимых лабораториях, а предварять ее должны специальные аукционы, которые проводятся после того, как производители сформировали свой товар, считает председатель совета директоров Национального союза овцеводов Харон Амерханов. «Два раза в год стригут грубошерстных овец, тонкую и полутонкую шерсть – один раз. К примеру, в мае-июне начинается стрижка, в июле формируются кипы, и только потом можно проводить аукционы», – пояснил он.
Помимо этого, чтобы избежать сокращения поголовья овец, надо заниматься «хотя бы поверхностным» улучшением пастбищ: там должно быть достаточно травы, продолжил Амерханов. «Если соответствующей государственной поддержки не будет, то овца вообще в Красную книгу в ближайшее время запишется», – отметил он.
Вовкивская считает, что стимулом для вовлечения в биржевую торговлю фермерских хозяйств могут стать субсидии, возмещающие часть затрат на производство шерсти при ее реализации через организованные торги.
«Ведомости» направили запросы о возможном участии в пилотных торгах Троицкой камвольной и Пехорской фабрикам, Брянскому камвольному комбинату, Купавинской текстильной компании и фабрике «Невская пряжа».