Главная / Бизнес /

В России начались биржевые торги трубами

Новый канал продаж расширит возможности для сбыта продукции, но не остановит падение рынка
Василий Милькин
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Объединенная металлургическая компания (ОМК) начала продажи стальных труб на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа), сообщила компания. Это первые в России биржевые торги стальными трубами. В первый день торгов – 3 апреля – ОМК реализовала в секции «Металлы и сплавы» 40 т электросварных труб со склада в Щелкове Московской области. Продавцом выступило дочернее сбытовое подразделение компании – «ОМК маркет».

По оценке ОМК, биржевая торговля позволяет создать дополнительный канал реализации водогазопроводных и профильных электросварных труб с рыночным ценообразованием и гарантированными сроками отгрузки. В будущем компания планирует расширить список продукции, доступной для биржевых торгов, сообщил директор по коммерции ОМК Алексей Долгов.

