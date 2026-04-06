В России начались биржевые торги трубами

Объединенная металлургическая компания (ОМК) начала продажи стальных труб на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (Петербургская биржа), сообщила компания. Это первые в России биржевые торги стальными трубами. В первый день торгов – 3 апреля – ОМК реализовала в секции «Металлы и сплавы» 40 т электросварных труб со склада в Щелкове Московской области. Продавцом выступило дочернее сбытовое подразделение компании – «ОМК маркет».