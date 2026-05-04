Мосбиржа начнет расчет индексов четырех криптовалют 13 мая

С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткойна и эфира, будет производиться с периодичностью один раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительные сессии выходного дня. Сейчас их индексы рассчитываются один раз в день с публикацией не позднее 18:00.