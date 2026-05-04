Мосбиржа начнет расчет индексов четырех криптовалют 13 мая

Московская биржа с 13 мая начнет расчет и публикацию индексов, которые будут отражать динамику цифровых валют Solana, Ripple, Tron и Binance Coin.

Для расчета индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные криптобирж Binance (50%), Bybit (20%), OKX (15%) и Bitget (15%). В перспективе индикаторы могут использоваться в качестве базовых активов для финансовых инструментов.

С 13 мая расчет всех индексов цифровых валют, включая индекс биткойна и эфира, будет производиться с периодичностью один раз в 15 секунд в течение всего торгового дня и в дополнительные сессии выходного дня. Сейчас их индексы рассчитываются один раз в день с публикацией не позднее 18:00.

После запуска новых индикаторов число индексов цифровых валют, которые рассчитывает биржа, достигнет шести. В перспективе площадка собирается нарастить количество индикаторов цифровых валют до 10.

16 апреля управляющий директор рынка деривативов Мосбиржи Мария Патрикеева рассказала о планах площадки начать торги фьючерсами на новые криптовалюты в мае и запустить вечные фьючерсы на такие активы в июне – июле 2026 г.

