Петербургская биржа представила график возобновления торгов

Торги в товарных секциях, за исключением «газ природный», в режиме двустороннего встречного аукциона проходят с 12:55 до 14:55 мск. Торги в секции «лес и стройматериалы» в режиме одностороннего аукциона в период подачи заявок на продажу заказчиками аукциона продлятся с 13:10 мск до 13:40 мск, а во время подачи заявок на покупку участниками – с 13:40 до 14:50 мск. Торги в секции «газ природный» в режиме двустороннего встречного аукциона по инструментам со сроком поставки на сутки проходят с 12:55 мск до 13:55 мск.