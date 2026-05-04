Главная / Инвестиции /

Петербургская биржа представила график возобновления торгов

Ведомости

Петербургская биржа опубликовала график возобновления торгов в товарных секциях после временной приостановки.

Торги в товарных секциях, за исключением «газ природный», в режиме двустороннего встречного аукциона проходят с 12:55 до 14:55 мск. Торги в секции «лес и стройматериалы» в режиме одностороннего аукциона в период подачи заявок на продажу заказчиками аукциона продлятся с 13:10 мск до 13:40 мск, а во время подачи заявок на покупку участниками – с 13:40 до 14:50 мск. Торги в секции «газ природный» в режиме двустороннего встречного аукциона по инструментам со сроком поставки на сутки проходят с 12:55 мск до 13:55 мск.

4 мая Петербургская биржа объявила о приостановке торгов в товарных секциях. Площадка принесла извинения.

Петербургская биржа – крупнейшая товарная биржа России, через площадку осуществляется 99% объемов торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, углем, лесом, металлами, стройматериалами, сельхозпродукцией, минеральными удобрениями и др.

