Инвестиции

НРА понизило кредитный рейтинг «Сибавтотранса»

Ведомости

Национальное рейтинговое агентство (НРА) понизило кредитный рейтинг «Сибавтотранса» до уровня D|ru| и сняло статус «под наблюдением».

Агентство связало понижение кредитного рейтинга с переходом облигационного выпуска в статус дефолта.

4 апреля «Сибавтотранс» допустил фактический дефолт при выплате девятого купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на 38 млн руб. В качестве причин неисполнения обязательств компания назвала недостаток денег, который вызван задержкой их поступления от контрагентов, и ограничения по распоряжению средствами из-за наличия в картотеке банка на счетах инкассовых поручений от лизинговых компаний.

17 апреля «Сибавтотранс» допустил первый техдефолт при выплате купона и погашении части номинала облигаций серии 001Р-03. Позднее последовали техдефолты при выплате купонов бондов серий 001Р-05, 001Р-06 и 001Р-07. 20 апреля НРА понизило кредитный рейтинг компании до C|ru| и установило прогноз «под наблюдением».

