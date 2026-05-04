НРА понизило кредитный рейтинг «Сибавтотранса»

4 апреля «Сибавтотранс» допустил фактический дефолт при выплате девятого купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на 38 млн руб. В качестве причин неисполнения обязательств компания назвала недостаток денег, который вызван задержкой их поступления от контрагентов, и ограничения по распоряжению средствами из-за наличия в картотеке банка на счетах инкассовых поручений от лизинговых компаний.