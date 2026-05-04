Чистая прибыль «Моторики» снизилась на 21% в 2025 году
Производитель киберпротезов рук и ног «Моторика» снизил чистую прибыль за 2025 г. по МСФО на 21% относительно предыдущего года до 1,3 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 18%.
Консолидированная выручка группы в прошлом году увеличилась на 70% в годовом выражении и достигла 7,1 млрд руб. Скорректированная EBITDA выросла на 15% год к году до 1,8 млрд руб. Рентабельность по показателю составила 26%. Скорректированный свободный денежный поток возрос на 7% до 0,6 млрд руб. Чистая денежная позиция на 31 декабря 2025 г. составила 1,3 млрд руб., соотношение чистый долг / EBITDA – 0,7x.
Затраты на разработку (R&D) выросли на 157% и достигли 689 млн руб. Средства пошли на развитие линейки бионических протезов Manifesto, запуск новых моделей, развитие цифровой платформы Attilan, исследования в области нейротехнологий и развитие других высокотехнологичных продуктов в портфеле, чей запуск планируется в 2026 г. и позже. Доля затрат на R&D от выручки составила 10%.
В этом году компания ожидает ускорения роста выручки благодаря флагманским бионическим протезам верхних конечностей, росту загрузки центров «Моторика орто», эффекту от пилотного запуска платформы Attilan, увеличению объема продаж нейростимуляторов и международных продаж, в том числе в Индии, за счет реализации проектов по локализации.
В августе 2025 г. гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк сообщил «Ведомостям», что группа запустит сеть медицинских центров протезирования и реабилитации под брендом «Моторика орто». Клиники будут оказывать полный цикл услуг по восстановлению двигательных функций у пациентов. К 2030 г. планируется создать 10 медцентров в разных регионах РФ.