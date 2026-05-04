Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,018+0,36%UTAR11,02+1,57%OKEY43,45+1,76%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,66-0,03%RGBITR781,43+0,1%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акционеры HeadHunter утвердили дивиденды за второе полугодие 2025 года

Ведомости

Акционеры платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru (МКПАО «Хэдхантер») утвердили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2025 г. в размере 233 руб. на одну обыкновенную акцию.

В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 12 мая.

26 марта «Хэдхантер» опубликовал отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году снизилась до 18,18 млрд руб. против 23,8 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась до 41,2 млрд руб. по сравнению с 39,6 млрд руб. в предыдущем году.

Генеральный директор «Хэдхантера» Дмитрий Сергиенков отмечал, что, несмотря на существенные экономические трудности, компания продемонстрировала устойчивость и гибкость, закончив год с ростом выручки. По итогам 2026 г. группа планирует рост выручки до 8% при сохранении рентабельности по скорректированной EBITDA выше 50%.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте