Акционеры HeadHunter утвердили дивиденды за второе полугодие 2025 года

26 марта «Хэдхантер» опубликовал отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году снизилась до 18,18 млрд руб. против 23,8 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась до 41,2 млрд руб. по сравнению с 39,6 млрд руб. в предыдущем году.