Акционеры HeadHunter утвердили дивиденды за второе полугодие 2025 года
Акционеры платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru (МКПАО «Хэдхантер») утвердили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2025 г. в размере 233 руб. на одну обыкновенную акцию.
В качестве даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 12 мая.
26 марта «Хэдхантер» опубликовал отчетность по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году снизилась до 18,18 млрд руб. против 23,8 млрд руб. годом ранее. Выручка группы увеличилась до 41,2 млрд руб. по сравнению с 39,6 млрд руб. в предыдущем году.
Генеральный директор «Хэдхантера» Дмитрий Сергиенков отмечал, что, несмотря на существенные экономические трудности, компания продемонстрировала устойчивость и гибкость, закончив год с ростом выручки. По итогам 2026 г. группа планирует рост выручки до 8% при сохранении рентабельности по скорректированной EBITDA выше 50%.