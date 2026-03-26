Выручка HeadHunter выросла на 4% в 2025 году
Выручка группы составила 41,2 млрд руб. после 39,6 млрд руб. в 2024 г.
На фоне публикации отчетности по МСФО акции «Хэдхантера» (HEAD) на Мосбирже падали на 0,94% до 2960 руб. по состоянию на 18:51 мск.
После публикации неаудированных финансовых результатов 6 марта совет директоров компании рекомендовал выплату дивидендов в размере 233 руб. на акцию. Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу запланировано на 27 апреля, если решение будет утверждено, выплата состоится в мае.
Как отмечал гендиректор «Хэдхантер» Дмитрий Сергиенков, несмотря на значительные экономические трудности, компания показала устойчивость и гибкость, закончив 2025 г. с ростом выручки и высокой рентабельностью. По итогам этого года компания планирует рост выручки до 8% при сохранении рентабельности по скорректированной EBITDA выше 50%.