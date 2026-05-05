Главная / Инвестиции /

«Промомед» может не выплатить дивиденды за 2025 год

Ведомости

Совет директоров российской фармацевтической компании «Промомед» рекомендовал акционерам не объявлять дивиденды по итогам 2025 г.

При этом совет директоров дал рекомендацию выплатить дивиденды за I квартал 2026 г. в размере 8 руб. на обыкновенную акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 20 июня.

В группе пояснили «Ведомостям», что хотя формально выплата предполагается за I квартал этого года, фактически она сформирована с учетом результатов деятельности по итогам 2025 г. и рассчитана исходя из скорректированной чистой прибыли за прошлый год. Формальное решение совета директоров не выплачивать дивиденды носит исключительно технический характер.

20 апреля «Промомед» опубликовал результаты за 2025 г. В прошлом году чистая прибыль компании выросла на 149% в годовом выражении и достигла 7,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 75,2% и составила 37,6 млрд руб. EBITDA возросла на 86% до 15,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала рост на 3 п. п. и достигла 41%. Чистый долг/EBITDA составил 1,65х против 2,05х в предыдущем году.

Группа также подтвердила прогноз на 2026 г. Согласно нему, в текущем году ожидается рост выручки на 60% при рентабельность по EBITDA 45%.

