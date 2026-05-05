«Промомед» может не выплатить дивиденды за 2025 год

20 апреля «Промомед» опубликовал результаты за 2025 г. В прошлом году чистая прибыль компании выросла на 149% в годовом выражении и достигла 7,2 млрд руб. Выручка увеличилась на 75,2% и составила 37,6 млрд руб. EBITDA возросла на 86% до 15,3 млрд руб. Рентабельность по показателю продемонстрировала рост на 3 п. п. и достигла 41%. Чистый долг/EBITDA составил 1,65х против 2,05х в предыдущем году.