Чистая прибыль «Промомеда» выросла на 149% в 2025 году
Чистая прибыль российской фармацевтической компании «Промомед» по итогам 2025 г. увеличилась на 149% относительно предыдущего года и достигла 7,2 млрд руб.
Выручка компании в прошлом году выросла на 75,2% в годовом выражении и составила 37,6 млрд руб. EBITDA показала рост на 86% до 15,3 млрд руб. Рентабельность по показателю возросла на 3 процентных пункта (п. п.) и достигла 41%. Чистый долг/EBITDA составил 1,65х по сравнению с 2,05х годом ранее.
В сегменте «эндокринология» выручка за 2025 г. увеличилась на 163% год к году до 21,6 млрд руб. В сегменте «онкология» выручка выросла на 42% и достигла 7 млрд руб. В сегменте «прочие препараты» показатель возрос на 8% до 9 млрд руб. Выручка по экспортным продажам составила 0,9 млрд руб. Это на 65% больше, чем в предыдущем году.
Количество препаратов группы увеличилось на 21% и достигло 364 единиц. Компания продолжает наращивать долю инновационных и биотехнологических решений, доля таких препаратов в выручке выросла до 74% и 72% соответственно.
«Промомед» подтвердил прогноз на 2026 г. Согласно нему, группа ожидает в текущем году роста выручки на 60% при рентабельности по EBITDA 45%.
15 апреля «Промомед» сообщил о планах генерального директора группы Александра Ефремова рекомендовать комитету Совета директоров по стратегии и устойчивому развитию рассмотреть возможность выплаты дивидендов. Согласно управленческой отчетности, он предложит распределить на дивиденды не менее 35% от скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год.