«Сберинвестиции» дали прогноз по ценам на нефть и золото в мае
Аналитики «Сберинвестиций» ожидают, что котировки нефти марки Brent в мае 2026 г. останутся на уровне $120-130 за баррель. Об этом сообщили «Ведомостям».
В апреле средняя стоимость Brent увеличилась до $120 за баррель. Хотя конфликт на Ближнем Востоке формально в статусе прекращения огня, Ормузский пролив закрыт, что оказывает давление на физический рынок нефти. Снижение добычи в Персидском заливе оценивается в 10 млн баррелей в сутки. В мае запасы нефти и нефтепродуктов будут уменьшаться, что поддержит цены, даже если пролив откроют в этом месяце, указали в «Сберинвестициях».
В то же время в апреле средняя цена на золото упала на 2,8% и достигла $4720 за унцию. Драгметалл продолжил слабеть из-за конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики выразили мнение, что риски роста инфляции в мире остаются высокими, что негативно для золота в ожидании возможного роста ставок. В брокере уточнили, что в мае в фокусе остается конфликт между США и Ираном и данные по инфляции. По мнению экспертов, золото останется под давлением, котировки могут быть на уровне $4600-4800 за унцию.
5 мая Reuters писало, что мировые цены на нефть увеличились примерно на 6% на фоне атак Ирана на ОАЭ и суда в Персидском заливе. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 5,8% и достигли $114,44 за баррель. Стоимость американской нефти WTI выросла на 4,4% и составила $106,42 за баррель.
Рост котировок стал реакцией рынка на обострение ситуации в регионе. По данным агентства, за последние сутки иранские атаки стали наиболее серьезной эскалацией с момента вступления в силу перемирия между Вашингтоном и Тегераном в начале апреля.