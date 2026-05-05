Цены на нефть выросли на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Ирана

Аналитики Eurasia Group отмечают, что при отсутствии соглашения о восстановлении судоходства через Ормузский пролив цены на нефть могут удерживаться выше $100 за баррель. В этом случае стоимость бензина в США может достигнуть $5 за галлон уже к июню. В Калифорнии цены на топливо уже приблизились к $6 за галлон.