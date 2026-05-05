Цены на нефть выросли на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Ирана
Мировые цены на нефть выросли примерно на 6% на фоне атак Ирана на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и суда в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $6,27 (+5,8%) и достигли $114,44 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на $4,48 (+4,4%) – до $106,42 за баррель.
Рост котировок стал реакцией рынка на обострение ситуации в регионе – за последние сутки атаки Ирана стали наиболее серьезной эскалацией с момента вступления в силу перемирия между США и Ираном в начале апреля, пишет Reuters.
Аналитики Eurasia Group отмечают, что при отсутствии соглашения о восстановлении судоходства через Ормузский пролив цены на нефть могут удерживаться выше $100 за баррель. В этом случае стоимость бензина в США может достигнуть $5 за галлон уже к июню. В Калифорнии цены на топливо уже приблизились к $6 за галлон.
Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщили, что нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра подвергся атаке, произошел крупный пожар. Позже сообщалось о пожаре в порту Фуджейры. Минобороны ОАЭ сообщало, что перехватывает баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники по всей стране.
В этот же день власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран.