Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR105,6+4,68%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,68-0,01%RGBITR781,53+0,11%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Цены на нефть выросли на 6% на фоне обострения ситуации вокруг Ирана

Ведомости

Мировые цены на нефть выросли примерно на 6% на фоне атак Ирана на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и суда в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на $6,27 (+5,8%) и достигли $114,44 за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на $4,48 (+4,4%) – до $106,42 за баррель.

Рост котировок стал реакцией рынка на обострение ситуации в регионе – за последние сутки атаки Ирана стали наиболее серьезной эскалацией с момента вступления в силу перемирия между США и Ираном в начале апреля, пишет Reuters.

Аналитики Eurasia Group отмечают, что при отсутствии соглашения о восстановлении судоходства через Ормузский пролив цены на нефть могут удерживаться выше $100 за баррель. В этом случае стоимость бензина в США может достигнуть $5 за галлон уже к июню. В Калифорнии цены на топливо уже приблизились к $6 за галлон.

Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщили, что нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра подвергся атаке, произошел крупный пожар. Позже сообщалось о пожаре в порту Фуджейры. Минобороны ОАЭ сообщало, что перехватывает баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники по всей стране.

В этот же день власти ОАЭ заявили об атаке беспилотников по нефтяному танкеру ADNOC в Ормузском проливе и обвинили в произошедшем Иран.

Читайте также:Способен ли Трамп сделать судоходство в Ормузском проливе снова безопасным
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь