В ОАЭ произошел крупный пожар на нефтезаводе после атаки БПЛА
Удар иранского беспилотника по эмирату Эль-Фуджейра (ОАЭ) привел к крупному пожару на нефтезаводе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.
«Для тушения пожара немедленно были развернуты отряды гражданской обороны», – говорится в сообщении.
Минобороны ОАЭ заявило, что перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники по всей стране.
До этого ОАЭ обвинили Иран в атаке на танкер ADNOC в Ормузском проливе. В МИДе назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права» и «угрозой глобальной энергетической безопасности».
1 мая власти ОАЭ рекомендовали своим гражданам не посещать Иран, Ирак и Ливан. МИД призвал всех граждан ОАЭ, находящихся в перечисленных странах, связаться с министерством и как можно скорее вернуться обратно.