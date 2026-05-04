RTSI1 094,42-2,24%RGBI119,67-0,02%CNY Бирж.11,016+0,35%IMOEX2 620,82-1,41%RGBITR781,5+0,11%
Политика

В ОАЭ произошел крупный пожар на нефтезаводе после атаки БПЛА

Ведомости

Удар иранского беспилотника по эмирату Эль-Фуджейра (ОАЭ) привел к крупному пожару на нефтезаводе. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Для тушения пожара немедленно были развернуты отряды гражданской обороны», – говорится в сообщении.

Минобороны ОАЭ заявило, что перехватывает баллистические ракеты, крылатые ракеты и беспилотники по всей стране.

До этого ОАЭ обвинили Иран в атаке на танкер ADNOC в Ормузском проливе. В МИДе назвали инцидент «серьезным нарушением международного морского права» и «угрозой глобальной энергетической безопасности».

1 мая власти ОАЭ рекомендовали своим гражданам не посещать Иран, Ирак и Ливан. МИД призвал всех граждан ОАЭ, находящихся в перечисленных странах, связаться с министерством и как можно скорее вернуться обратно.

