Власти ОАЭ рекомендовали своим гражданам не посещать Иран, Ирак и Ливан
Министерство иностранных дел ОАЭ объявило о запрете на поездки своих граждан в Иран, Ливан и Ирак. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Решение принято «в свете текущих региональных событий». МИД призвал всех граждан ОАЭ, находящихся в перечисленных странах, связаться с министерством и как можно скорее вернуться обратно.
26 апреля Axios со ссылкой на двух израильских и одного американского чиновника сообщало, что Израиль направил в ОАЭ систему противовоздушной обороны «Железный купол» вместе с военнослужащими для ее обслуживания в начале войны с Ираном. Как отмечает издание, с начала войны ОАЭ подвергались иранским атакам чаще, чем любая другая страна региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Иран выпустил по стране около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников.
Консульский отдел госдепартамента США с 4 марта призывает американских граждан немедленно выехать из ряда государств Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности. В перечень включены больше десяти стран и территорий: Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирия, Йемен, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа.