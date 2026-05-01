Власти ОАЭ рекомендовали своим гражданам не посещать Иран, Ирак и Ливан

26 апреля Axios со ссылкой на двух израильских и одного американского чиновника сообщало, что Израиль направил в ОАЭ систему противовоздушной обороны «Железный купол» вместе с военнослужащими для ее обслуживания в начале войны с Ираном. Как отмечает издание, с начала войны ОАЭ подвергались иранским атакам чаще, чем любая другая страна региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Иран выпустил по стране около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников.