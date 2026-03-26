Госдеп США призвал находящихся в ОАЭ американцев искать укрытия
Консульский отдел Госдепартамента США призвал американских граждан, находящихся в ОАЭ, быть готовыми укрыться в безопасном месте, а туристов – пересмотреть планы поездки. Об этом ведомство написало в Х.
По данным Госдепа, уровень предупреждения для путешественников в ОАЭ составил 3, что означает высокую степень опасности. В консульском отделе отметили, что коммерческие рейсы из Эмиратов в США, хотя и выполняются по ограниченному расписанию, легко доступны.
Американское ведомство также упомянуло Бахрейн и Саудовскую Аравию. Госдеп США подчеркнул, что следит за ситуацией на Ближнем Востоке и будет сообщать об опасности незамедлительно. Кроме того, правительство Штатов готово оказать помощь, если гражданин хочет вернуться в США.
Подобные сообщения Госдеп публикует с 4 марта. Тогда помощник госсекретаря Мора Намдар написала, что Госдепартамент США рекомендовал гражданам немедленно выехать из ряда государств Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности. В перечень включены больше десяти стран и территорий: Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирия, Йемен, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Американцам рекомендовано покидать регион любыми доступными коммерческими рейсами.
Эскалация началась 28 февраля после военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия.