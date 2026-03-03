Госдеп призвал американцев покинуть страны Ближнего Востока

Эскалация началась 28 февраля после военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские базы.