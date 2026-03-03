Газета
Политика

Госдеп призвал американцев покинуть страны Ближнего Востока

Ведомости

Госдепартамент США рекомендовал гражданам немедленно выехать из ряда государств Ближнего Востока из-за серьезных угроз безопасности. Соответствующее предупреждение в соцсети X опубликовала помощник госсекретаря Мора Намдар.

В перечень включены больше десяти стран и территорий: Израиль, Иран, Ирак, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Иордания, Бахрейн, Кувейт, Оман, Ливан, Сирия, Йемен, а также Западный берег реки Иордан и сектор Газа. Американцам рекомендовано покидать регион любыми доступными коммерческими рейсами. Ведомство также распространило контакты для тех, кому требуется помощь в организации выезда.

Эскалация началась 28 февраля после военной операции США и Израиля против Ирана. Американский лидер Дональд Трамп заявлял, что цель действий – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. В ответ Иран нанес ракетные и беспилотные удары по Израилю, а затем по странам Персидского залива, где размещены американские базы.

3 марта сообщалось, что беспилотники атаковали здание посольства США в Эр-Рияде, на территории дипмиссии произошел небольшой пожар. По предварительным данным, объекту причинен материальный ущерб.

Кроме того, США объявили о закрытии посольства в Кувейте «до дальнейших уведомлений». Дипмиссия сообщила в X об отмене всех плановых и экстренных консульских приемов.

