Axios: Израиль направил «Железный купол» и военных в ОАЭ во время войны с Ираном
Израиль направил в Объединенные Арабские Эмираты систему противовоздушной обороны «Железный купол» вместе с военнослужащими для ее обслуживания в начале войны с Ираном, сообщает Axios со ссылкой на двух израильских и одного американского чиновника. Это стало первым случаем отправки батареи «Железного купола» в другую страну, а ОАЭ – первой страной за пределами США и Израиля, где была применена эта система. Ранее факт развертывания не предавался гласности.
Как отмечает издание, с начала войны ОАЭ подвергались иранским атакам чаще, чем любая другая страна региона. По данным министерства обороны Эмиратов, Иран выпустил по стране около 550 баллистических и крылатых ракет, а также более 2200 беспилотников. Масштабные атаки побудили ОАЭ обратиться за помощью к союзникам.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом ОАЭ распорядился направить батарею с перехватчиками и несколькими десятками операторов Армии обороны Израиля, сообщили израильские чиновники. По их словам, система перехватила десятки иранских ракет. Кроме того, ВВС Израиля нанесли множество ударов для уничтожения ракет малой дальности на юге Ирана, чтобы они не могли поразить ОАЭ и другие страны Персидского залива.
Израильские и эмиратские чиновники отмечают, что страны тесно координировали свои действия в военной и политической сферах с начала войны. ВВС Израиля также нанесли множество ударов для уничтожения ракет малой дальности на юге Ирана, чтобы они не могли поразить ОАЭ и другие страны Персидского залива. Между тем, решение Нетаньяху поделиться системой ПВО с ОАЭ в то время, когда Израиль сам подвергался интенсивным обстрелам, может вызвать критику внутри самого Израиля.
Израиль и ОАЭ подписали мирный договор в 2020 г. Несмотря на разногласия по ряду вопросов, включая сектор Газа, израильские и эмиратские чиновники заявляют, что сейчас партнерство между странами находится на самом высоком уровне за всю историю.
В феврале израильский «12-й канал» со ссылкой на источники в правительстве Израиля сообщал, что власти ОАЭ намерены взять под контроль гражданские сферы сектора Газа, включая местные рынки и торговлю. Абу-Даби готов выделить средства на восстановление инфраструктуры анклава с привлечением будущих инвестиций. Для реализации плана ОАЭ ведут переговоры с Израилем: в обмен эмиратцы планируют закупать все израильские товары для Газы и привлекать израильских подрядчиков.