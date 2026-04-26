Axios: Израиль направил «Железный купол» и военных в ОАЭ во время войны с Ираном

Израильские и эмиратские чиновники отмечают, что страны тесно координировали свои действия в военной и политической сферах с начала войны. ВВС Израиля также нанесли множество ударов для уничтожения ракет малой дальности на юге Ирана, чтобы они не могли поразить ОАЭ и другие страны Персидского залива. Между тем, решение Нетаньяху поделиться системой ПВО с ОАЭ в то время, когда Израиль сам подвергался интенсивным обстрелам, может вызвать критику внутри самого Израиля.