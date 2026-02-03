ОАЭ пытаются установить контроль над сектором Газа

ОАЭ пытаются установить контроль над сектором ГазаИзраиль потенциально готов с этим согласиться
Власти ОАЭ заинтересованы взять под свой контроль гражданские сферы сектора Газа. Вместе с этим они готовы выделить часть денежных средств на восстановление разрушенной войной инфраструктуры в палестинском анклаве с привлечением дополнительных инвестиций в будущем. Для реализации этого плана Абу-Даби в настоящее время ведет переговоры с руководством Израиля, передает израильский «12-й канал» со ссылкой на источники в израильском правительстве. ОАЭ планируют взять под свой контроль местные рынки и торговлю, сообщает канал.
Для обеспечения безопасности инфраструктуры предполагается развертывание в анклаве эмиратских служб безопасности, которые будут действовать там наряду с американскими частными охранными компаниями. При этом само по себе присутствие в секторе арабских силовых структур не удовлетворит Израиль в качестве гарантии безопасности и не заменит для него разоружения радикальной палестинской группировки «Хамас» и демилитаризацию территории (одно из условий перемирия в Газе), зато обеспечит там гражданское управление «умеренной и продуктивной силой», подчеркнул собеседник телеканала.
В обмен Абу-Даби планирует закупать все товары из Израиля, поступающие в сектор Газа, а также привлекать к работам израильских подрядчиков. Функционирующие ныне в секторе центры распределения гуманитарной помощи руководство ОАЭ предлагает модернизировать в логистические центры, через которые грузы будут передаваться частному сектору внутри территории. Таким образом, эмиратские власти фактически предлагают себя на роль «гражданского покровителя» палестинцев в анклаве, отметил собеседник «12-го канала». В настоящее время стороны согласуют межгосударственное соглашение, и уже состоялся обмен проектами документа. Но окончательные детали договора должны будут получить одобрение со стороны правительства Израиля.
Согласно объявленному в январе президентом США Дональдом Трампом плану повседневное управление сектором Газа предлагается передать технократическому правительству (в документе – Национальный комитет по управлению Газой). Оно состоит преимущественно из чиновников Палестинской национальной администрации и будет находиться под надзором наднационального исполнительного комитета «Совета мира». Новые органы будут сформированы для урегулирования многолетнего палестино-израильского конфликта и ослабления позиций «Хамас» в палестинском национальном движении.
Потенциальное подключение ОАЭ к управлению Газой – наиболее предпочтительный вариант для израильской стороны, так как Абу-Даби является одним из ключевых партнеров еврейского государства на Ближнем Востоке, говорит научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Людмила Самарская. Другое дело, продолжает эксперт, что эти меры имели бы смысл при наличии шанса на долгосрочную стабильность в регионе – чего пока не заметно. «Любые финансовые и организационные вложения в сектор бесперспективны при сохранении военных возможностей «Хамас». Вероятно, пока идет речь о гипотетических сценариях развития ситуации», – заметила Самарская.
На палестинском направлении в настоящее время продолжается конкуренция между ведущими мусульманскими государствами за лидерство в решении палестинской проблемы, уверены востоковеды.
Сообщение израильского телеканала совпало с открытием в обоих направлениях контрольно-пропускного пункта Рафах на границе сектора Газа с Египтом, закрытого в марте 2025 г. в разгар боевых действий между Израилем и «Хамас». Пока он действует лишь для пешеходов и рассчитан на 150–200 человек. Открытие этого КПП было одним из условий соглашения о прекращении огня в секторе, заключенного в октябре 2025 г.
Как передает The Times of Israel, на данный момент пересечение границы регламентировано: в первую очередь Газу смогут покинуть тяжелораненые, хронически больные люди, а также обладатели иностранных паспортов и сотрудники международных организаций. А вернуться обратно – палестинцы, оказавшиеся в Египте и других государствах с начала войны, при этом каждый предварительно будет проходить проверку израильской службой безопасности на отсутствие связей с «Хамас» и другими радикальными группировками. Теперь этот переход больше не будет использоваться как канал снабжения сектора Газа, вместо него гуманитарные грузы в анклав будут поступать через КПП Керем-Шалом на границе Египта, Израиля и Газы.
Переход мирного соглашения ко второму этапу, предполагающий в том числе вывод израильской армии с оставшейся территории Газы, на данный момент невозможен, уверена Самарская. Вопрос разоружения «Хамас» по-прежнему находится на стадии обсуждения, а механизмы его реализации все еще не известны. Скорее всего, полагает эксперт, Израиль рассматривает силовой вариант решения этой проблемы, что сопряжено с существенными внутренними и внешними рисками. А пока наиболее вероятным краткосрочным и среднесрочным сценарием остается сохранение нынешнего статус-кво, допустила востоковед.