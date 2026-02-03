ОАЭ пытаются установить контроль над сектором Газа

Как передает The Times of Israel, на данный момент пересечение границы регламентировано: в первую очередь Газу смогут покинуть тяжелораненые, хронически больные люди, а также обладатели иностранных паспортов и сотрудники международных организаций. А вернуться обратно – палестинцы, оказавшиеся в Египте и других государствах с начала войны, при этом каждый предварительно будет проходить проверку израильской службой безопасности на отсутствие связей с «Хамас» и другими радикальными группировками. Теперь этот переход больше не будет использоваться как канал снабжения сектора Газа, вместо него гуманитарные грузы в анклав будут поступать через КПП Керем-Шалом на границе Египта, Израиля и Газы.