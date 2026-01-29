Армия обороны Израиля подтвердила гибель около 70 000 человек в Газе

В ЦАХАЛ заявили, что, по их оценке, около 25 000 погибших были боевиками «Хамаса», тогда как международные организации утверждают, что большинство жертв составляли гражданские лица. Израильская армия также указала, что в начале 2024 г. около 13% ракет, запускаемых «Хамасом», падали на территории Газы из-за технических неисправностей, что привело к гибели значительного числа палестинцев.