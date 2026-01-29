Армия обороны Израиля подтвердила гибель около 70 000 человек в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) впервые официально подтвердила, что в ходе войны между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» в секторе Газа погибли около 70 000 человек. При этом израильские военные оспорили оценки ООН относительно доли погибших мирных жителей и заявили, что данные о смертях от голода существенно преувеличены. Об этом пишет The Jerusalem Post.
В ЦАХАЛ заявили, что, по их оценке, около 25 000 погибших были боевиками «Хамаса», тогда как международные организации утверждают, что большинство жертв составляли гражданские лица. Израильская армия также указала, что в начале 2024 г. около 13% ракет, запускаемых «Хамасом», падали на территории Газы из-за технических неисправностей, что привело к гибели значительного числа палестинцев.
ЦАХАЛ сообщила также о случаях, когда «Хамас», по ее данным, казнил палестинцев, считавшихся оппозиционерами, а также мирных жителей, которые пытались покинуть зоны эвакуации. Израильская армия продолжает анализировать соотношение погибших мирных жителей и боевиков, а также число людей, убитых непосредственно «Хамасом». Сроки публикации этих данных пока не уточняются.
Комментируя сообщения о гибели около 450 человек от голода, израильские военные заявили, что эти цифры либо основаны на недостоверной информации, либо включают людей с тяжелыми заболеваниями, имевшимися еще до начала войны. В ЦАХАЛ также утверждают, что некоторые заявления гуманитарных организаций о погибших детях впоследствии не подтверждались.
По данным израильской армии, за время конфликта в Газу было доставлено 112 000 грузовиков с гуманитарной помощью, включая 1,7 млн т продовольствия, а также миллионы палаток и тентов. В секторе работают 16 полевых госпиталей, а сотни тысяч детей получили вакцинацию от полиомиелита.
8 декабря 2025 г. министерство здравоохранения Газы заявило, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября в секторе Газа погибли по меньшей мере 376 палестинцев. Еще 981 человек получил ранения.