Минздрав Газы рассказал о числе погибших за время прекращения огня

5 декабря Axios со ссылкой на американских чиновников и западный источник сообщал, что Трамп может объявить о второй фазе мирного процесса до Рождества. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до конца месяца встретится с президентом Трампом в США для обсуждения следующего этапа соглашения по Газе.