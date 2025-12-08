Газета
Политика

Минздрав Газы рассказал о числе погибших за время прекращения огня



Министерство здравоохранения Газы заявило, что с момента вступления в силу режима прекращения огня 10 октября в секторе Газа погибли по меньшей мере 376 палестинцев. Еще 981 человек получил ранения. Данные ведомство опубликовало в своем Telegram-канале.

По информации минздрава, общее число погибших в анклаве с начала боевых действий в октябре 2023 г. достигло 70 365, более 171 000 человек были ранены и обратились за медицинской помощью.

Обострение на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда сторонники радикальной палестинской группировки «Хамас» проникли на израильскую территорию, убили жителей приграничных районов и захватили более 200 заложников. Израиль в ответ начал военную операцию.

9 октября Израиль и «Хамас» при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали первый этап мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября.

5 декабря Axios со ссылкой на американских чиновников и западный источник сообщал, что Трамп может объявить о второй фазе мирного процесса до Рождества. Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до конца месяца встретится с президентом Трампом в США для обсуждения следующего этапа соглашения по Газе.

