Трамп намерен до Рождества объявить о второй фазе мирного процесса в Газе

Согласно заявлениям официальных лиц США, они находятся на завершающей стадии формирования международных сил и новой структуры управления в секторе Газа, которую надеются запустить через две – три недели. По данным источников издания, руководящую структуру возглавит «совет мира» под руководством Трампа, в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран. В международный исполнительный совет войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также другие высокопоставленные чиновники из стран, представленных в Совете мира.