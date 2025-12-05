Трамп намерен до Рождества объявить о второй фазе мирного процесса в Газе

Трамп намерен до Рождества объявить о второй фазе мирного процесса в ГазеНовый этап предусматривает размещение в анклаве международных сил и новую структуру управления
Президент США Дональд Трамп намерен до Рождества объявить о переходе мирного процесса в Газе во вторую фазу и представить новую структуру управления анклавом. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников и вовлеченного в процесс западного источника.
По данным издания, ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом Трампом в США до конца месяца, чтобы обсудить следующий этап сделки по сектору Газа. В ходе телефонного разговора 1 декабря Трамп сказал Нетаньяху, что ожидает от него «более тесного сотрудничества» по вопросу сектора Газа.
Второй этап сделки предусматривает вывод Израилем большей части войск из сектора Газа, размещение там международных стабилизационных сил (МСС) и вступление в силу новой структуры управления, в том числе «совета мира» под руководством Трампа.
Согласно заявлениям официальных лиц США, они находятся на завершающей стадии формирования международных сил и новой структуры управления в секторе Газа, которую надеются запустить через две – три недели. По данным источников издания, руководящую структуру возглавит «совет мира» под руководством Трампа, в который войдут около 10 лидеров арабских и западных стран. В международный исполнительный совет войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, советники Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, а также другие высокопоставленные чиновники из стран, представленных в Совете мира.
Указывается также, что палестинское технократическое правительство будет действовать под руководством исполнительного совета, в который войдут 12–15 палестинцев, имеющих опыт управления и ведения бизнеса и не связанных с «Хамасом», ФАТХ или другими палестинскими партиями или группировками. Представитель Белого дома сообщил Axios, что в ближайшие недели будут сделаны заявления, касающиеся «совета мира» и дальнейшей реализации мирного плана по сектору Газа.
18 ноября Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ направлен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.
24 ноября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что РФ ожидает от США разъяснений по поводу формирования «совета мира» и международных стабилизационных сил в секторе Газа. По его словам, Москва будет внимательно следить за выполнением резолюции Совета 2803. РФ хочет убедиться, что деятельность сил стабилизации соответствует международной правовой базе, а также учитывает интересы как Палестины, так и Израиля.