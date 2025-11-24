Небензя: РФ ждет от США разъяснений по формированию «совета мира» по Газе

18 ноября Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ направлен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.