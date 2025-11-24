Небензя: РФ ждет от США разъяснений по формированию «совета мира» по Газе
Российская сторона ожидает от США разъяснений по поводу формирования «совета мира» и международных стабилизационных сил в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности организации, передает «РИА Новости».
Он отметил, что Москва будет внимательно следить за выполнением резолюции Совета 2803. По словам Небензи, российская сторона хочет убедиться, что деятельность сил стабилизации соответствует международной правовой базе, а также учитывает интересы как Палестины, так и Израиля.
Россия, как постоянный член Совбеза, намерена и впредь играть конструктивную роль в достижении устойчивого мира на Ближнем Востоке, заявил он. Основой для этого, по словам Небензи, остается формула «двух государств для двух народов».
«Совет мира» является международным переходным органом под мандатом ООН, который был создан Трампом в рамках мирного плана в Газе.
18 ноября Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. Документ направлен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.