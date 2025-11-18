Газета
Главная / Политика /

СБ ООН принял проект резолюции США по мирному урегулированию в Газе

Ведомости

Совет Безопасности ООН принял проект американской резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа, передает «РИА Новости».

«За» принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза из 15, воздержались – Россия и Китай.

Проект резолюции направлен на формирование в анклаве временного административного органа, а также создание международных сил безопасности, которые будут работать в секторе Газа в течение двух лет.

Министр обороны Израиля: Палестинского государства не будет

Политика / Международные новости

Государственность Палестины упоминается в проекте в качестве возможной перспективы, которая может реализоваться в результате реформы Палестинской национальной администрации, а также восстановления инфраструктуры на территории анклава. Агентство отмечает, что в ней также не упоминается двугосударственная формула урегулирования.

13 октября Трамп объявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил палестинских заключенных.

12 ноября Politico писало, что некоторые представители Трампа выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение между Израилем и «Хамасом» может сорваться из-за трудностей с реализацией его ключевых положений, включая разоружение палестинской группировки.

Читайте также:Россия представила альтернативный проект резолюции по Газе в Совбезе ООН
