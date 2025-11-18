СБ ООН принял проект резолюции США по мирному урегулированию в Газе

Государственность Палестины упоминается в проекте в качестве возможной перспективы, которая может реализоваться в результате реформы Палестинской национальной администрации, а также восстановления инфраструктуры на территории анклава. Агентство отмечает, что в ней также не упоминается двугосударственная формула урегулирования.