Министр обороны Израиля: Палестинского государства не будет

По словам министра, Газа будет демилитаризована «вплоть до последнего туннеля». Силы обороны Израиля, как ожидает Кац, займутся разоружением «Хамаса» до «желтой линии», которая разделяет зону контроля в секторе Газа между Израилем и группировкой на время первой фазы перемирия. В остальной части сектора Газа за разоружение будут отвечать международные силы или силы обороны Израиля, добавил министр.