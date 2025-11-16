Министр обороны Израиля: Палестинского государства не будет
Палестины не будет, группировка «Хамас» будет разоружена, а Газа – демилитаризована «до последнего туннеля», заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Политика Израиля ясна: Палестинского государства не будет. Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в зоне безопасности», – написал он в X.
По словам министра, Газа будет демилитаризована «вплоть до последнего туннеля». Силы обороны Израиля, как ожидает Кац, займутся разоружением «Хамаса» до «желтой линии», которая разделяет зону контроля в секторе Газа между Израилем и группировкой на время первой фазы перемирия. В остальной части сектора Газа за разоружение будут отвечать международные силы или силы обороны Израиля, добавил министр.
Палестинская группировка стремится расширить контроль над Газой и быстро его восстанавливает на фоне ухода с палестинских территорий израильских войск, писало на этой неделе Reuters. Такая ситуация складывается в Газе после перемирия – соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами вступило в силу 10 октября.
Агентство также сообщало, что все более вероятным становится раздел сектора Газа, поскольку израильские войска по-прежнему развернуты более чем на половине территории, а усилия по реализации плана зашли в тупик. По данным госдепа США, новое правительство Газы может быть сформировано после одобрения ООН плана президента США Дональда Трампа.