Reuters: «Хамас» восстанавливает контроль над Газой на фоне тупика в переговорах

После начала перемирия, как напоминает агентство, иностранные государства требовали от группировки разоружиться и покинуть правительство. Но договоренности о том, кто придет на смену «Хамасу», все еще нет. Reuters со ссылкой на «около десятки жителей» анклава пишет, что палестинцы стали еще больше ощущать контроль движения в различных сферах.