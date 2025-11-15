Газета
Политика

Reuters: «Хамас» восстанавливает контроль над Газой на фоне тупика в переговорах

Ведомости

Палестинская группировка «Хамас» стремится расширить контроль над Газой и быстро его восстанавливает на фоне ухода с палестинских территорий израильских войск, пишет Reuters. Такая ситуация складывается в Газе после перемирия – соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами вступило в силу 10 октября.

«Хамас» тихо восстанавливает контроль над Газой на фоне затянувшихся послевоенных переговоров», – говорится в публикации.

После начала перемирия, как напоминает агентство, иностранные государства требовали от группировки разоружиться и покинуть правительство. Но договоренности о том, кто придет на смену «Хамасу», все еще нет. Reuters со ссылкой на «около десятки жителей» анклава пишет, что палестинцы стали еще больше ощущать контроль движения в различных сферах.

В частности, «Хамас» взимает пошлины с некоторых импортируемых товаров, включая топливо и сигареты, и штрафует продавцов, которые завышают цены. В пресс-службе правительства «Хамаса» при этом назвали сообщения о налогах на сигареты и топливо не соответствующими действительности. Группировка также подтвердила свою готовность передать власть новой «технократической» администрации.

Газе готовят международную оккупацию

Политика / Международные новости

Reuters ранее со ссылкой на источники писало, что фактический раздел сектора Газа становится все более вероятным, поскольку израильские войска по-прежнему развернуты более чем на половине территории, а усилия по реализации плана зашли в тупик. По данным госдепа США, новое правительство Газы может быть сформировано после одобрения ООН плана президента США Дональда Трампа. Там отмечают, в формировании многонациональных сил достигнут прогресс.

В ноябре стало известно, что некоторые представители администрации президента США опасаются срыва мирного соглашения между Израилем и «Хамасом» из-за трудностей с реализацией его ключевых положений. По информации Politico, в администрации признают отсутствие четкого плана действий и множество нерешенных вопросов по будущему Газы. Среди них – создание международных сил стабилизации, которые должны поддерживать режим прекращения огня и обеспечивать безопасность на территории.

