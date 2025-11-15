Reuters: «Хамас» восстанавливает контроль над Газой на фоне тупика в переговорах
Палестинская группировка «Хамас» стремится расширить контроль над Газой и быстро его восстанавливает на фоне ухода с палестинских территорий израильских войск, пишет Reuters. Такая ситуация складывается в Газе после перемирия – соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами вступило в силу 10 октября.
«Хамас» тихо восстанавливает контроль над Газой на фоне затянувшихся послевоенных переговоров», – говорится в публикации.
После начала перемирия, как напоминает агентство, иностранные государства требовали от группировки разоружиться и покинуть правительство. Но договоренности о том, кто придет на смену «Хамасу», все еще нет. Reuters со ссылкой на «около десятки жителей» анклава пишет, что палестинцы стали еще больше ощущать контроль движения в различных сферах.
В частности, «Хамас» взимает пошлины с некоторых импортируемых товаров, включая топливо и сигареты, и штрафует продавцов, которые завышают цены. В пресс-службе правительства «Хамаса» при этом назвали сообщения о налогах на сигареты и топливо не соответствующими действительности. Группировка также подтвердила свою готовность передать власть новой «технократической» администрации.
Reuters ранее со ссылкой на источники писало, что фактический раздел сектора Газа становится все более вероятным, поскольку израильские войска по-прежнему развернуты более чем на половине территории, а усилия по реализации плана зашли в тупик. По данным госдепа США, новое правительство Газы может быть сформировано после одобрения ООН плана президента США Дональда Трампа. Там отмечают, в формировании многонациональных сил достигнут прогресс.
В ноябре стало известно, что некоторые представители администрации президента США опасаются срыва мирного соглашения между Израилем и «Хамасом» из-за трудностей с реализацией его ключевых положений. По информации Politico, в администрации признают отсутствие четкого плана действий и множество нерешенных вопросов по будущему Газы. Среди них – создание международных сил стабилизации, которые должны поддерживать режим прекращения огня и обеспечивать безопасность на территории.