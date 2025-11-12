Politico: в администрации Трампа опасаются срыва мирного соглашения по Газе

Politico: в администрации Трампа опасаются срыва мирного соглашения по ГазеСША признают отсутствие четкого плана действий относительно будущего анклава
Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» по сектору Газа может сорваться из-за трудностей с реализацией его ключевых положений. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы, распространенные среди американских чиновников.
Согласно материалам, представленных на закрытом симпозиуме с участием представителей Центрального командования США, госдепартамента, Пентагона и частных компаний, в администрации признают отсутствие четкого плана действий и множество нерешенных вопросов по будущему Газы. Среди них – создание Международных сил стабилизации, которые должны поддерживать режим прекращения огня и обеспечивать безопасность на территории.
В документах указывается, что США активно готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН о формировании таких сил, однако их состав, правовой мандат и правила взаимодействия пока остаются неопределенными. Ряд стран, включая Турцию, Индонезию, Азербайджан и Пакистан, выразили готовность предоставить контингент, но Израиль скептически относится к участию турецких военных.
По данным Politico, американские эксперты также опасаются, что «Хамас» восстанавливает свое влияние в секторе, используя «вакуум безопасности» и слабость местных институтов. В докладах отмечается, что боевики возвращают контроль над отдельными районами, а Израиль продолжает занимать более половины территории анклава.
Несмотря на растущие сомнения, администрация Трампа намерена продвигать реализацию «плана из 20 пунктов», предложенного президентом в октябре, и рассчитывает на поддержку союзников. В Белом доме уверяют, что мирная инициатива «остается в силе», однако признают, что «вся тяжелая работа еще впереди».
Соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Глава движения «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи заявлял, что организация получила гарантии от союзников и администрации президента США.
На первом этапе договоренности предусматривалось освобождение всех выживших израильских заложников (20 человек) в обмен на освобождение 2000 палестинских заключенных. По данным Sky News Arabia, дальнейшие шаги включают постепенный вывод израильских войск с 70% территории анклава и создание переходного органа власти с участием многонациональных сил безопасности. Однако 11 ноября Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы.