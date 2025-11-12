Газета
Politico: в администрации Трампа опасаются срыва мирного соглашения по Газе

США признают отсутствие четкого плана действий относительно будущего анклава
Татьяна Мозолевская
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» по сектору Газа может сорваться из-за трудностей с реализацией его ключевых положений. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы, распространенные среди американских чиновников.

Согласно материалам, представленных на закрытом симпозиуме с участием представителей Центрального командования США, госдепартамента, Пентагона и частных компаний, в администрации признают отсутствие четкого плана действий и множество нерешенных вопросов по будущему Газы. Среди них – создание Международных сил стабилизации, которые должны поддерживать режим прекращения огня и обеспечивать безопасность на территории.

В документах указывается, что США активно готовят проект резолюции Совета Безопасности ООН о формировании таких сил, однако их состав, правовой мандат и правила взаимодействия пока остаются неопределенными. Ряд стран, включая Турцию, Индонезию, Азербайджан и Пакистан, выразили готовность предоставить контингент, но Израиль скептически относится к участию турецких военных.

WSJ: бойцы «Хамаса» остаются заблокированными в туннелях под контролем ЦАХАЛ

Политика / Международные новости

По данным Politico, американские эксперты также опасаются, что «Хамас» восстанавливает свое влияние в секторе, используя «вакуум безопасности» и слабость местных институтов. В докладах отмечается, что боевики возвращают контроль над отдельными районами, а Израиль продолжает занимать более половины территории анклава.

Несмотря на растущие сомнения, администрация Трампа намерена продвигать реализацию «плана из 20 пунктов», предложенного президентом в октябре, и рассчитывает на поддержку союзников. В Белом доме уверяют, что мирная инициатива «остается в силе», однако признают, что «вся тяжелая работа еще впереди».

Соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Глава движения «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи заявлял, что организация получила гарантии от союзников и администрации президента США.

На первом этапе договоренности предусматривалось освобождение всех выживших израильских заложников (20 человек) в обмен на освобождение 2000 палестинских заключенных. По данным Sky News Arabia, дальнейшие шаги включают постепенный вывод израильских войск с 70% территории анклава и создание переходного органа власти с участием многонациональных сил безопасности. Однако 11 ноября Reuters узнал о трудностях по разделу территории Газы.

