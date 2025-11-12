Politico: в администрации Трампа опасаются срыва мирного соглашения по Газе

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» по сектору Газа может сорваться из-за трудностей с реализацией его ключевых положений. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на внутренние документы, распространенные среди американских чиновников.