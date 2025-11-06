WSJ: бойцы «Хамаса» остаются заблокированными в туннелях под контролем ЦАХАЛ

Ситуация стала одной из главных угроз перемирию, отмечает издание. «Хамас» требует предоставить бойцам безопасный проход на подконтрольную территорию, тогда как Израиль настаивает на их капитуляции или ликвидации. При этом, по данным израильских экспертов, уничтожение заблокированных боевиков может привести к тому, что «Хамас» откажется выдавать тела погибших израильских заложников, которые до сих пор находятся в Газе. По последним данным, около семи тел израильтян находятся в анклаве.