WSJ: бойцы «Хамаса» остаются заблокированными в туннелях под контролем ЦАХАЛ
Несколько сотен боевиков палестинской группировки «Хамас» оказались заблокированы в туннелях на израильской стороне сектора Газа после частичного вывода войск Израиля в рамках прекращения огня. По данным The Wall Street Journal, израильская армия начала разрушение подземной сети еще в мае, чтобы уничтожить инфраструктуру движения и изолировать боевиков. Однако после перемирия, достигнутого при посредничестве США, часть из них осталась под землей без выхода и с истощающимися запасами продовольствия.
По оценкам израильских и арабских источников, в туннелях находятся от 200 до 300 человек, но «Хамас» утверждает, что их не более сотни. Некоторые из них, по данным арабских дипломатов, могли уже погибнуть от голода. Большинство боевиков остаются в Рафахе, часть – в центральной и северной частях Газы.
Ситуация стала одной из главных угроз перемирию, отмечает издание. «Хамас» требует предоставить бойцам безопасный проход на подконтрольную территорию, тогда как Израиль настаивает на их капитуляции или ликвидации. При этом, по данным израильских экспертов, уничтожение заблокированных боевиков может привести к тому, что «Хамас» откажется выдавать тела погибших израильских заложников, которые до сих пор находятся в Газе. По последним данным, около семи тел израильтян находятся в анклаве.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что безопасный выход боевикам предоставлен не будет, после того как депутаты разных фракций выступили против этой идеи. Министр обороны Исраэль Кац подчеркнул, что израильская армия продолжит разрушать туннели и уничтожать боевиков «Хамаса» без ограничений.
3 ноября стало известно, что палестинская группировка «Хамас» ведет через посредников переговоры о вывозе своих боевиков, оказавшихся заблокированными в туннелях на юге сектора Газа.
По данным источников Al Hadath, речь идет о десятках членов боевого крыла движения – бригаде «Изз ад-Дин аль-Кассам». Они остаются в районах Рафаха и Хан-Юниса, где продолжаются боевые действия.