Россия представила альтернативный проект резолюции по Газе в Совбезе ООН
Россия направила членам Совета Безопасности ООН свой проект резолюции по сектору Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на текст проекта.
По данным агентства, на прошлой неделе США официально распространили проект резолюции среди всех 15 членов Совбеза. Американский документ предусматривает двухлетний мандат для переходного органа управления в Газе и развертывание международных стабилизационных сил. Вашингтон утверждает, что заручился поддержкой ряда стран региона.
13 ноября российская миссия при ООН направила делегациям контрпредложение, отметив, что оно «основано на проекте США», но призвано добиться более взвешенного подхода. «Цель нашего проекта – дать Совету Безопасности возможность выработать сбалансированный, приемлемый и единый подход к достижению устойчивого прекращения боевых действий», – говорится в документе.
В российском проекте предусмотрена просьба к генсеку ООН подготовить варианты создания международных стабилизационных сил в секторе Газа. При этом в нем отсутствует идея создания «Совета мира» – переходной администрации, предложенной США.
Американская миссия призвала членов Совбеза поддержать резолюцию Вашингтона.
Соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу 10 октября. Глава движения «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи заявлял, что организация получила гарантии от союзников и администрации президента США.
12 ноября Politico писало, что некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» по сектору Газа может сорваться из-за трудностей с реализацией его ключевых положений.