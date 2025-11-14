Россия представила альтернативный проект резолюции по Газе в Совбезе ООН

13 ноября российская миссия при ООН направила делегациям контрпредложение, отметив, что оно «основано на проекте США», но призвано добиться более взвешенного подхода. «Цель нашего проекта – дать Совету Безопасности возможность выработать сбалансированный, приемлемый и единый подход к достижению устойчивого прекращения боевых действий», – говорится в документе.