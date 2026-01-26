Газета
Главная / Политика /

Израиль нашел тело последнего заложника в Газе

Сержант Ран Гвили будет возвращен семье для захоронения
Ведомости

Израильские силы обнаружили останки последнего заложника, похищенного палестинской группировкой «Хамас» в октябре 2023 г. – им является Ран Гвили. Об этом сообщили в армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Представители ЦАХАЛ сообщили семье погибшего заложника, сержанта первого класса Ран Гвили, что их близкий был опознан и будет возвращен для захоронения», – говорится в сообщении.

Гвили погиб в бою 7 октября 2023 г. и был вывезен в сектор Газа. В ЦАХАЛ отметили, что на этом все заложники были возвращены из сектора Газа в Израиль.

США готовы отказаться от разоружения «Хамаса» ради восстановления части Газы

Политика / Международные новости

Телеканал Al Jazeera отметил, что обнаружение тела Гвили открывает путь для реализации второго этапа сделки в рамках мирного соглашения.

14 января спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что стороны приступили ко второй фазе мирного плана США по урегулированию в секторе Газа. Следующий этап предусматривает демилитаризацию палестинской группировки «Хамас».

О завершении конфликта в Газе было объявлено в октябре президентом США Дональдом Трампом. С этой территории в рамках первого этапа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. В рамках следующего этапа сделки «Хамас» должен начать разоружение.

