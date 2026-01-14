Газета
Уиткофф объявил о старте второй фазы урегулирования в Газе

Ведомости

Стороны приступили ко второй фазе мирного плана США по урегулированию в секторе Газа. Об этом объявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Следующий этап предусматривает демилитаризацию палестинской группировки «Хамас».

«Сегодня от имени президента [Дональда] Трампа мы объявляем о начале второго этапа президентского плана из 20 пунктов по прекращению конфликта в Газе», – написал он в X.

В рамках этого этапа также будет создана переходная палестинская администрация в Газе, начнется восстановление Газы. Уиткофф заявил, что Вашингтон ожидает от «Хамаса» полного выполнения своих обязательств, включая возвращение тела последнего погибшего заложника. Он пригрозил последствиями за невыполнение требований.

США готовы отказаться от разоружения «Хамаса» ради восстановления части Газы

Политика / Международные новости

Уиткофф выразил благодарность Египту, Турции и Катару за посреднические усилия.

В начале октября 2025 г. Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории в рамках первого этапа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. В рамках следующего этапа сделки «Хамас» должен начать разоружение. С того момента стороны не могли приступить ко второму этапе мирной сделки.

Израильская и палестинская стороны продолжали атаковать позиции. Трамп утверждал, что израильские силы имеют право наносить «ответные удары» по объектам «Хамаса» в Газе и это не ставит под угрозу режим прекращения огня. The Times of Israel сообщила 11 января, что Израиль рассматривает проведение очередной военной операции на территории сектора Газа.

