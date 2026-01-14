Уиткофф объявил о старте второй фазы урегулирования в Газе

В начале октября 2025 г. Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории в рамках первого этапа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. В рамках следующего этапа сделки «Хамас» должен начать разоружение. С того момента стороны не могли приступить ко второму этапе мирной сделки.