Израиль может начать новую операцию в секторе Газа в марте

Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Израиль рассматривает возможность начала новой военной операции в Газе на фоне отказа «Хамаса» полностью разоружиться и усиления позиций группировки. «Хамас», как утверждают источники WSJ, готов отказаться лишь от остатков тяжелого вооружения и не намерен сдавать стрелковое оружие. Его запасы оцениваются примерно в 60 000 единиц.