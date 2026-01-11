Израиль может начать новую операцию в секторе Газа в марте

Израиль может начать новую операцию в секторе Газа в мартеОна состоится в случае одобрения Трампа
Израиль рассматривает проведение очередной военной операции на территории сектора Газа, но для этого необходимо одобрение президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на израильского чиновника и арабского дипломата.
В рамках операции израильские силы намерены продвинуть демаркационную линию, установленную в рамках мирного соглашения, дальше на запад к побережью Средиземного моря. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил подготовить «план действий на случай непредвиденных обстоятельств», поскольку не верит в успешность разоружения «Хамаса».
«Арабский дипломат заявил, что операция не сможет продвинуться вперед без поддержки США, которые все еще пытаются перевести достигнутое в октябре хрупкое перемирие во вторую фазу, включающую разоружение «Хамаса», – говорится в материале.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники также писала, что Израиль рассматривает возможность начала новой военной операции в Газе на фоне отказа «Хамаса» полностью разоружиться и усиления позиций группировки. «Хамас», как утверждают источники WSJ, готов отказаться лишь от остатков тяжелого вооружения и не намерен сдавать стрелковое оружие. Его запасы оцениваются примерно в 60 000 единиц.
13 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. В рамках следующего этапа сделки «Хамас» должен начать разоружение.
Несмотря на достижение сделки, стороны продолжили атаковать позиции. Наиболее интенсивные удары наносили израильские силы. 29 октября Трамп заявил, что израильские силы имеют право наносить «ответные удары» по объектам «Хамаса» в Газе и это не ставит под угрозу режим прекращения огня.