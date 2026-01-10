WSJ сообщила о подготовке Израиля к новой возможной операции в секторе Газа

По данным издания, в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, который лег в основу перемирия, заключенного в 2025 г., «Хамас» должен был сложить оружие. Но группировка, как утверждают источники WSJ, готова отказаться лишь от остатков тяжелого вооружения и не намерена сдавать стрелковое оружие. Его запасы оцениваются примерно в 60 000 единиц.