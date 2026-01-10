WSJ сообщила о подготовке Израиля к новой возможной операции в секторе Газа«Хамас» не намерен сдавать стрелковое оружие
Израиль рассматривает возможность начала новой военной операции в секторе Газа на фоне отказа «Хамас» полностью разоружиться и усиления позиций группировки. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в израильских и арабских правительственных кругах.
По данным издания, в соответствии с планом президента США Дональда Трампа, который лег в основу перемирия, заключенного в 2025 г., «Хамас» должен был сложить оружие. Но группировка, как утверждают источники WSJ, готова отказаться лишь от остатков тяжелого вооружения и не намерена сдавать стрелковое оружие. Его запасы оцениваются примерно в 60 000 единиц.
Также издание сообщает, что после заключения перемирия «Хамас» укрепил свое финансовое положение. Это позволило возобновить регулярные выплаты членам группировки, привлечь новых бойцов и приступить к восстановлению разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры, включая убежища и тоннели.
Один из собеседников издания заявил, что если «Хамас» не сдаст оружие добровольно, Израиль намерен «заставить ее сделать это». Конкретные сроки возможного начала операции при этом не называются.
30 декабря Axios сообщал, что президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его изменить политику на Западном берегу реки Иордан. По данным издания, в Белом доме опасаются, что новая эскалация насилия в регионе может сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа и помешать расширению «Авраамовых соглашений». 28 декабря CNN отмечало, что Нетаньяху планирует убедить Трампа поддержать новую операцию в Газе.