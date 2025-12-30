Трамп призвал Нетаньяху изменить политику Израиля на Западном берегу
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его изменить политику на Западном берегу реки Иордан, сообщает Axios со ссылкой на американского чиновника и источник, знакомый с переговорами.
По данным издания, Трамп и его ключевые советники выразили обеспокоенность резким ухудшением ситуации с безопасностью на Западном берегу и попросили израильскую сторону избегать провокационных шагов, а также принять меры для снижения напряженности. В Белом доме считают, что возможная эскалация насилия в этом регионе может подорвать реализацию соглашения о прекращении огня в секторе Газа и помешать расширению «Авраамовых соглашений» до конца президентского срока Трампа.
Источники Axios отмечают, что за последние годы правительство Нетаньяху проводило политику, которая ослабляла Палестинскую администрацию, способствовала расширению израильских поселений и фактически «приближала ситуацию к де-факто аннексии территорий». Американская сторона также поднимала вопросы насилия со стороны поселенцев и финансовой нестабильности палестинских властей.
Сам Трамп на совместной пресс-конференции после встречи заявил, что у него и Нетаньяху состоялся «большой разговор» о Западном берегу, признав наличие разногласий, но выразив уверенность, что стороны смогут прийти к решению. Axios подчеркивает, что это первый случай во второй президентский срок Трампа, когда он публично и детально обсуждает с израильским премьером политику на Западном берегу.
28 декабря CNN писал, что встреча Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго станет началом предвыборной компании для израильского премьера, где он может заручиться поддержкой для еще одной операции в секторе Газа.