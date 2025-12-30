Трамп призвал Нетаньяху изменить политику Израиля на Западном берегу

Сам Трамп на совместной пресс-конференции после встречи заявил, что у него и Нетаньяху состоялся «большой разговор» о Западном берегу, признав наличие разногласий, но выразив уверенность, что стороны смогут прийти к решению. Axios подчеркивает, что это первый случай во второй президентский срок Трампа, когда он публично и детально обсуждает с израильским премьером политику на Западном берегу.