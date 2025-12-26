Триумф Нетаньяху – поражение для мира

Триумф Нетаньяху – поражение для мираНа Ближнем Востоке Израиль победил, но война не закончена
Кровавый конфликт с палестинцами стоил Израилю репутации. Война в секторе Газа, переросшая затем в прямые военные столкновения израильской армии с ливанской шиитской группировкой «Хезболла», а также с Ираном – давним соперником еврейского государства на Ближнем Востоке, – усилила региональную напряженность.
Последний раз еврейское государство сталкивалось с аналогичным перенапряжением сил во время вторжения армий арабских государств в октябрьской войне 1973 г., которая продлилась чуть более двух недель. Тогда ценой жизни порядка 3000 израильских солдат стране удалось отбиться от нападения и сохранить территориальные завоевания 1967 г.
Невзирая на этот успех, из-за неготовности Израиля к нападению политическая карьера тогдашнего премьера Голды Меир навсегда оборвалась. А Биньямин Нетаньяху после окончания боевых действий никуда уходить не собирается. Всю ответственность за провал разведки по предотвращению нападения осени 2023 г. он возложил на военных.
Перелом в войне Израиля против «Хамас» и поддерживающих их проиранских группировок, входящих в так называемую «Ось сопротивления», наметился еще летом 2024 г. Следом израильские военные выбили из конфликта «Хезболлу» после убийства высшего руководства движения. А после неожиданного падения режима Асада в Сирии Тегеран потерял единственную прочную связь со своими союзниками в регионе.
Кульминацией успеха израильской военной машины стала 12-дневная ирано-израильская война в июне 2025 г., по итогам которой были убиты около 30 представителей военного командования Ирана, а иранская ядерная программа, согласно оценкам минобороны США, отброшена на один-два года. Пострадала и система ПВО Ирана.
На завершающем этапе Израиль и «Хамас» в октябре под нажимом американского президента Дональда Трампа согласились прекратить боевые действия и запустить поэтапный план завершения войны.
Несмотря на успехи, Тель-Авив не достиг основной цели войны – уничтожение организационной структуры исламистов. Израильтянам удалось освободить заложников и удержать за собой более половины территории сектора, откуда армия, судя по всему, уже никогда не выйдет.
Итоги этих кампаний, конечно, отразились на рейтингах Нетаньяху и его кабинета. Согласно опросу общественного мнения, проведенного сервисом Direct Polls сразу после окончания войны в Газе в октябре, уровень одобрения израильского премьера достиг 58% – самого высокого значения с ноября 2022 г. Правда, ценой этой прибавки популярности правительства в израильском обществе стала испорченная международная репутация Израиля на Западе, рост антиизраильских и антисемитских настроений в мире.
Кроме того, обретенные Израилем военные преимущества, вероятно, носят лишь тактический характер. Хотя военные возможности «Хамас» серьезно пострадали, согласно оценкам израильских военных, движение по-прежнему располагает 20 000 бойцов. «Хезболла», несмотря на чувствительные потери, скорее всего, откажется разоружиться.
Ирану придется пересматривать стратегию национальной безопасности, опиравшуюся на сдерживание противника через сеть региональных прокси. К тому же до сих пор не известно местонахождение 400 кг урана, обогащенного до 60%, достаточных для создания нескольких ядерных зарядов. Воздушные налеты Израиля и США нанесли серьезный урон инфраструктуре, но они не привели к прекращению работ в этой сфере.
До сих пор с начала правления Нетаньяху ближневосточная стратегия Израиля опирается на грубую военную силу в ущерб долгосрочной стратегии, нацеленной на снижение региональных противоречий. Итоги разрушительной и кровавой военной кампании еврейского государства доказали ее эффективность на короткой дистанции и пока изменили баланс сил в регионе.
С другой стороны, она сохранила почву для, возможно, более разрушительных конфликтов в будущем.