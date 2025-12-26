Триумф Нетаньяху – поражение для мира

Ирану придется пересматривать стратегию национальной безопасности, опиравшуюся на сдерживание противника через сеть региональных прокси. К тому же до сих пор не известно местонахождение 400 кг урана, обогащенного до 60%, достаточных для создания нескольких ядерных зарядов. Воздушные налеты Израиля и США нанесли серьезный урон инфраструктуре, но они не привели к прекращению работ в этой сфере.