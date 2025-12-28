CNN: Нетаньяху планирует уговорить Трампа на новую операцию в Газе
Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго станет началом предвыборной компании для израильского премьера, где он может заручиться поддержкой для еще одной операции в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал CNN.
«Президент США будет играть центральную роль, если не ведущую, в стратегии переизбрания Нетаньяху», – заявил политический стратег Надав Штраухлер, ранее работавший на премьер-министра.
Собеседники телеканала сообщили, что Нетаньяху попросит Трампа одобрить еще одну военную операцию в секторе Газа, прежде чем согласиться на полное прекращение огня. CNN пишет, что это будет последняя демонстрация силы, чтобы удовлетворить своих партнеров перед дальнейшими уступками.
По словам источников, подход Нетаньяху предполагает всеобъемлющий пакет мер: прогресс в Газе, связанный с гарантиями безопасности от Ирана и Ливана, а также учет сроков для израильской внутриполитической жизни и поддержка кампании по помилованию премьера.
Нетаньяху всегда использует связи, рассказал высокопоставленный израильский чиновник. Он обменивает продвижение на одном фронте на компенсацию на другом. По его словам, Нетаньяху придется передать второй этап Трампу, поэтому ключевой вопрос заключается в том, что он получит взамен. Это может быть поддержка США для еще одного удара по иранским ядерным объектам или поддержку военных действий в Ливане.
Нетаньяху в Израиле подозревают в мошенничестве. В декабре 2024 г. он начал давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. Трамп обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с просьбой о помиловании Нетаньяху, назвав его «решительным премьер-министром, ведущим Израиль к миру». 7 декабря Герцог отказался превентивно помиловать премьер-министра.