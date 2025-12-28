CNN: Нетаньяху планирует уговорить Трампа на новую операцию в Газе

Нетаньяху всегда использует связи, рассказал высокопоставленный израильский чиновник. Он обменивает продвижение на одном фронте на компенсацию на другом. По его словам, Нетаньяху придется передать второй этап Трампу, поэтому ключевой вопрос заключается в том, что он получит взамен. Это может быть поддержка США для еще одного удара по иранским ядерным объектам или поддержку военных действий в Ливане.