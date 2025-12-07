Президент Израиля отказался помиловать Нетаньяху

Президент Израиля отказался помиловать НетаньяхуС такой просьбой к нему обратился Дональд Трамп
Президент Израиля Ицхак Герцог не собирается превентивно помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху. Об этом Герцог объявил в интервью Politico. С такой просьбой к нему обращался американский коллега Дональд Трамп.
«Израиль, естественно, суверенное государство, и мы полностью уважаем израильскую правовую систему и ее требования», – сказал он.
Герцог указал, что любое превентивное помилование должно рассматриваться по существу. С одной стороны, есть полное равенство перед законом, а с другой – уникальные обстоятельства каждого случая.
На вопрос о том, беспокоит ли его возможная ответная реакция Трампа, если он откажется от помилования, президент ответил, что их отношения с Трампом «теплые, откровенные и открытые». «Нам следует рассматривать это в правильном контексте, а не сразу переходить к разного рода апокалиптическим прогнозам», – добавил Герцог.
30 ноября The Jerusalem Post сообщил, что Нетаньяху подал президенту страны Герцогу официальное прошение о помиловании. Администрация президента в заявлении подчеркнула необычный характер прошения, заявив, что оно «имеет серьезные последствия», писала газета.
До этого к Герцогу обратился Трамп. Он направил письмо президенту Израиля, где высоко оценил роль Нетаньяху во время конфликта в секторе Газа, назвав его «решительным премьер-министром, ведущим Израиль к миру». Американский лидер считает уголовное дело против Нетаньяху «политическим и неоправданным».
Нетаньяху в Израиле подозревают в мошенничестве. В декабре 2024 г. он начал давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве.