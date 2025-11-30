Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту страны Ицхаку Герцогу официальное прошение о помиловании, передает The Jerusalem Post. В администрация главы государства заявили, что этот шаг будет иметь серьезные последствия.
Прошение в юридический отдел администрации 30 ноября подал адвокат Нетаньяху Амит Хадад. Отдел по помилованию министерства юстиции, как отмечается, после этого соберет профессиональные заключения всех соответствующих органов. Затем они будут переданы юрисконсульту президента и ее команде, которые подготовят дополнительную рекомендацию для Герцога, прежде чем он примет окончательное решение.
Администрация президента в заявлении подчеркнула необычный характер прошения, заявив, что оно «имеет серьезные последствия», пишет JP. Там пообещали, что Герцог рассмотрит прошение «ответственно и искренне», как только ему будут предоставлены все юридические материалы.
Вскоре после подачи прошения Нетаньяху опубликовал видеообращение, в котором объяснил свое решение. По его словам, оно необходимо для предотвращения дальнейшего раскола в обществе и возможности сосредоточиться на национальных приоритетах.
Нетаньяху в декабре прошлого года начал давать показания по трем делам о мошенничестве и злоупотреблении доверием, а также по одному делу о взяточничестве. В обращении он напомнил, что с начала расследования прошло десять лет, а судебный процесс длится уже почти шесть лет. Доказательная база была сформирована в результате серьезных правонарушений, заявил премьер.
Он также назвал невыполнимым требование суда давать показания три раза в неделю, поскольку такой график не позволяет ему исполнять обязанности премьер-министра. Помимо этого Нетаньяху сослался на неоднократные призывы президента США Дональда Трампа к Герцогу прекратить судебный процесс. Ранее в ноябре Трамп, как напоминает JP, направил Герцогу письмо и призвал его помиловать Нетаньяху. Судебный процесс по делу о коррупции он назвал «политическим» и «неоправданным».