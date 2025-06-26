Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп призвал закрыть дело Нетаньяху о коррупции

Ведомости

Необходимо прекратить судебное разбирательство о коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.

«Нет никого в истории Израиля, кто сражался бы сильнее или компетентнее, чем Биби Нетаньяху», – подчеркнул глава государства. Он предложил либо отменить обвинения в отношении политика, либо помиловать его. Трамп назвал Нетаньяху «великим героем» и отметил его вклад в развитие Израиля.

Американский лидер удивился тому, что «охота на ведьм», то есть судебное разбирательство против премьер-министра, идет после того, как Израиль пережил конфликт с Ираном. США спасли Израиль, они же спасут и Нетаньяху, подчеркнул Трамп, отметив, что его союз с главой Израиля стал наиболее комфортным и эффективным.

21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Галанта. Оба политика подозревались в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В декабре премьер-министр стал ответчиком по делу о коррупции, что произошло впервые среди израильских лидеров. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.

В апреле апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отменила решение суда низшей инстанции от ноября 2024 г., которым были отклонены возражения Израиля против выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта из-за обвинений в военных преступлениях.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных