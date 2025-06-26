Трамп призвал закрыть дело Нетаньяху о коррупции
Необходимо прекратить судебное разбирательство о коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, написал президент США Дональд Трамп в своей соцсети TruthSocial.
«Нет никого в истории Израиля, кто сражался бы сильнее или компетентнее, чем Биби Нетаньяху», – подчеркнул глава государства. Он предложил либо отменить обвинения в отношении политика, либо помиловать его. Трамп назвал Нетаньяху «великим героем» и отметил его вклад в развитие Израиля.
Американский лидер удивился тому, что «охота на ведьм», то есть судебное разбирательство против премьер-министра, идет после того, как Израиль пережил конфликт с Ираном. США спасли Израиль, они же спасут и Нетаньяху, подчеркнул Трамп, отметив, что его союз с главой Израиля стал наиболее комфортным и эффективным.
21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Галанта. Оба политика подозревались в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В декабре премьер-министр стал ответчиком по делу о коррупции, что произошло впервые среди израильских лидеров. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.
В апреле апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отменила решение суда низшей инстанции от ноября 2024 г., которым были отклонены возражения Израиля против выдачи ордеров на арест Нетаньяху и Галанта из-за обвинений в военных преступлениях.