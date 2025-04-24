Апелляционная палата МУС постановила пересмотреть жалобу Израиля на ордера

Как пишет Jerusalem Post, решение апелляционной инстанции стало первой крупной юридической победой Израиля в МУС за последние годы и открыло путь к пересмотру юрисдикции суда по делу, связанному с действиями Израиля в ходе текущего конфликта в Газе. Теперь суд первой инстанции обязан заново рассмотреть доводы Израиля о неприменимости юрисдикции. Пока это не произойдет, дальнейшее развитие дела будет приостановлено.