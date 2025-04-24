Апелляционная палата МУС постановила пересмотреть жалобу Израиля на ордера
Апелляционная палата Международного уголовного суда (МУС) отменила решение суда низшей инстанции от ноября 2024 г., которым были отклонены возражения Израиля против выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях. Европейское государство своим возражением пыталось оспорить юрисдикцию МУС относительно принятия решений по данному вопросу.
Как пишет Jerusalem Post, решение апелляционной инстанции стало первой крупной юридической победой Израиля в МУС за последние годы и открыло путь к пересмотру юрисдикции суда по делу, связанному с действиями Израиля в ходе текущего конфликта в Газе. Теперь суд первой инстанции обязан заново рассмотреть доводы Израиля о неприменимости юрисдикции. Пока это не произойдет, дальнейшее развитие дела будет приостановлено.
Хотя формально ордера на арест остаются в силе, страны – участники МУС могут проявлять большую осторожность в их исполнении, учитывая возможность их отмены по итогам нового рассмотрения.
Апелляционная палата МУС также указала, что Палата предварительного производства допустила юридическую ошибку, отказав Израилю в праве оспорить юрисдикцию на раннем этапе, и сочла недопустимым откладывание этого вопроса до стадии предъявления обвинений.
Апелляционная палата рассматривала вопрос составом из пяти судей, решение было принято большинством голосов.
21 ноября 2024 г. МУС заявил о выдаче ордеров на арест премьера Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Галанта. Они подозреваются в преступлениях против человечности и военных преступлениях.