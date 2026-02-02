Газета
Главная / Политика /

Пограничный переход «Рафах» открылся впервые с мая 2024 года

Ведомости

В первые дни после открытия контрольно-пропускного пункта «Рафах» на границе между сектором Газа и Египтом его пропускная способность будет ограничена, сообщает The Guardian. Ожидается, что ежедневно около 50 палестинцев смогут пройти через границу в обоих направлениях, но только пешком и при соблюдении строгих правил.

Это число значительно ниже первоначальных оценок израильского чиновника министерства обороны, который ранее заявлял о возможном пропуске от 150 до 200 человек в сутки в обоих направлениях, отмечает издание. Он также отмечал, что среди пересекающих границу будет больше тех, кто покидает Газу – в основном пациенты, нуждающиеся в лечении, и их сопровождающие.

Списки лиц, допущенных к пересечению границы, были согласованы между Египтом и Израилем. Власти подчеркивают, что движение через КПП будет строго регулироваться и останется ограниченным до стабилизации обстановки в регионе.

30 января The Times of Israel писали, что КПП открывают на фоне старта в январе второго этапа реализации мирного соглашения между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Эта фаза предусматривает демилитаризацию палестинской группировки «Хамас». Пропускной пункт был в основном закрыт с мая 2024 г.

О завершении боевых действий в секторе Газа объявил президент США Дональд Трамп в октябре 2025 г. Тогда с территории анклава в рамках первого этапа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. С того момента стороны не могли приступить ко второй фазе соглашения.

