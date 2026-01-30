Газета
Израиль откроет КПП «Рафах» с 1 февраля

Израильские силы откроют пункт пропуска «Рафах» на границе Газы и Египта с 1 февраля для «ограниченного перемещения людей». Об этом сообщил координатор правительственной деятельности на территориях министерства обороны (GOGAT), передает The Times of Israel.

«Выезд и въезд в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафах будут разрешены в координации с Египтом после предварительной проверки безопасности лиц Израилем и под наблюдением миссии Евросоюза, аналогично механизму, введенному в январе 2025 г.», – говорится в сообщении.

Палестинцы, покинувшие анклав во время войны, смогут вернуться в Газу по согласованию с Египтом и после одобрения Израиля. На КПП будут проводить дополнительные проверки в «специально отведенном коридоре, управляемом оборонным ведомством, в районе, контролируемом армией обороны Израиля».

КПП открывают на фоне старта в январе второго этапа реализации мирного соглашения между Израилем и палестинской группировкой «Хамас». Эта фаза предусматривает демилитаризацию палестинской группировки «Хамас».

О завершении боевых действий в секторе Газа объявил президент США Дональд Трамп в октябре 2025 г. Тогда с территории анклава в рамках первого этапа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. С того момента стороны не могли приступить ко второй фазе соглашения.

