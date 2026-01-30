Израиль откроет КПП «Рафах» с 1 февраля

О завершении боевых действий в секторе Газа объявил президент США Дональд Трамп в октябре 2025 г. Тогда с территории анклава в рамках первого этапа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль отпустил 2000 палестинских заключенных. С того момента стороны не могли приступить ко второй фазе соглашения.