ЕС обсудит подготовку 3000 палестинских полицейских для сектора Газа
Министры иностранных дел стран Евросоюза на следующей неделе обсудят предложение, согласно которому ЕС может взять на себя ведущую роль в подготовке палестинских сил правопорядка для последующего развертывания в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ, подготовленный перед встречей 20 ноября.
В документе Европейской службы внешнеполитической деятельности предлагается расширить уже действующие гражданские миссии ЕС в регионе – миссию по поддержке реформ в сфере правопорядка и правосудия в Палестинской автономии, а также миссию по наблюдению на пограничном переходе Рафах.
Согласно плану, миссия ЕС по поддержке полиции могла бы «взять на себя ведущую роль» в обучении около 3000 палестинских полицейских, которые уже служат в структурах Палестинской автономии, с целью подготовки всего контингента численностью 13 000 человек. Эти силы, как предполагается, могут в будущем работать в секторе Газа в рамках реализации плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Тем не менее перспективы одобрения этих инициатив внутри ЕС пока неясны, отмечает Reuters.
12 ноября Politico писало, что некоторые представители Трампа выражают серьезную обеспокоенность тем, что мирное соглашение между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» по сектору Газа может сорваться из-за трудностей с реализацией его ключевых положений.