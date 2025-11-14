ЕС обсудит подготовку 3000 палестинских полицейских для сектора Газа

Согласно плану, миссия ЕС по поддержке полиции могла бы «взять на себя ведущую роль» в обучении около 3000 палестинских полицейских, которые уже служат в структурах Палестинской автономии, с целью подготовки всего контингента численностью 13 000 человек. Эти силы, как предполагается, могут в будущем работать в секторе Газа в рамках реализации плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом.